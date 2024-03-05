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проиcшествия

В Ленинском районе 2 приятеля обнесли прилавки магазина

Фото: Сиб.фм

Двоих мужчин поймали в Новосибирской области — они стащили из магазина продукты.

Воришкам 20 и 27 лет, сообщили 4 марта в пресс-службе УМВД России по Новосибирской области.

В полицию обратился представитель торговой точки в Ленинском районе и рассказал о пропаже товаров общей стоимостью 2700 рублей. Силовики нашли подозреваемых, ими оказались жители Кировского района. Мужчины набрали продуктов и вышли мимо кассы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске сотрудница автовокзала присвоила из кассы полмиллиона рублей. В период с сентября 2022 по январь 2024 года женщина работала старшим билетным кассиром и, используя служебное положение, похитила деньги предприятия.

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Галина Чебыкина
Журналист

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