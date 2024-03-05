сегодня
05 марта, 12:43
пробки
5/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 91.35 | eur 99.10
сегодня
05 марта, 12:43
пробки
5/10
погода
-4°C
курсы валют
usd 91.35 | eur 99.10
сегодня 11:30
общество

В Новосибирске мать решила покатать детей на «плюшках» возле дороги

Фото: скриншот видео

Маленькие дети катались на «плюшках» возле дороги в Новосибирске.

В Telegram-канале «Новосибирск с огоньком» опубликовали видео, на котором маленький ребенок вместе с мамой катался на «плюшках» с горки, которая была расположена прямо рядом с проезжей частью.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Искитиме две девочки получили травмы при катании на “плюшках” — прокуратура начала проверку. Сейчас искитимская межрайонная прокуратура даст оценку принятым администрацией города мерам по обеспечению безопасности детей.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в