В Новосибирске мать решила покатать детей на «плюшках» возле дороги

Маленькие дети катались на «плюшках» возле дороги в Новосибирске.

В Telegram-канале «Новосибирск с огоньком» опубликовали видео, на котором маленький ребенок вместе с мамой катался на «плюшках» с горки, которая была расположена прямо рядом с проезжей частью.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Искитиме две девочки получили травмы при катании на “плюшках” — прокуратура начала проверку. Сейчас искитимская межрайонная прокуратура даст оценку принятым администрацией города мерам по обеспечению безопасности детей.