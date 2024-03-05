В Новосибирске на 5 марта остаётся один кандидат на пост мэра

В Новосибирске 5 марта не поступило новых заявок на участие в выборах мэра.

Ни одной заявки на участие в конкурсной комиссии по выборам мэра Новосибирска не поступило 5 марта. Об этом во вторник сообщил источник Сиб.фм. Таким образом, на сегодняшний день единственным кандидатом остаётся Александр Трушакин.

Комиссия по отбору кандидатов в мэры Новосибирска начала работу в пятницу, 1 марта. Первый кандидат был зарегистрирован в понедельник, 4 марта.

В мэрии Новосибирска накануне был замечен Александр Трушакин. Он принёс все необходимые документы для регистрации в качестве кандидата в мэры. Отмечается, что военнослужащий является участником специальной военной операции. Подполковник Вооруженных сил РФ в отставке родился 23 февраля 1961 года.

Напомним, что Сиб.фм продолжает серию материалов о возможных кандидатах в мэры Новосибирска. Эксперт уже оценил шансы десяти сибиряков — подробности доступны в подборке.