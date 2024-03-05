В Новосибирске назвали районы с самыми дешевыми и дорогими частными домами

Специалисты рассказали о районах Новосибирска, где можно выгодно купить частный дом.

Самые дешевые постройки продают в Первомайском и Советском районе. На их территориях можно приобрести недвижимость за шесть-шесть с половиной млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные ЦИАН.

Дороже всего частный дом обойдется в Заельцовском районе, где здания построены в рекреационной зоне вблизи реки Обь и соснового бора. Жилье здесь предлагают от 10,7 млн рублей.

Эксперт Циан.Аналитики Елена Лапшина добавила, что средняя стоимость частных домов в Новосибирске в первой половине прошлого стагнировала, но с осени был замечен рост.

«По итогам года дома в Новосибирске подорожали на 15%, в области — на 11%, средняя цена сотки земельного участка увеличилась на 5% и 22% соответственно», — сказала специалист.

Ранее мы рассказывали, что в историческом центре Новосибирска самая дорогая квартира стоит 135 миллионов рублей.