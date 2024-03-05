В Новосибирске показали снесённое в 90-х годах здание ресторана «Россия»

Председатель правления Новосибирского союза архитекторов Игорь Поповский поделился фотографией ресторана-призрака из 60-х, который находился на левом берегу, а в 90-х его снесли.

Известный новосибирский архитектор Игорь Поповский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал фотографию здания, судьбу которого хотел бы узнать.

«В 90-е мне предлагали сделать проект реконструкции. Но дело не пошло с самого начала. Потом я совсем забыл о нём. Его снесли, — поделился своими знаниями Игорь Поповский. – Я не успел даже узнать, что это за здание внутри соцгорода на левом берегу почти посередине большого квартала Пархоменко-Станиславского-Котовского-Ватутина. Буду благодарен за любую информацию».

Игорю Поповскому тут же начали отвечать комментаторы. Так, Владимир Авдеев нашёл публикацию в газете «Вечерний Новосибирск» за 1962 год, в которой рассказано об открытии на этом месте нового ресторана.

«Над оборудованием помещений для нового ресторана «Россия», что открывается на этих днях в Кировском районе, неподалёку от сада имени Кирова, немало потрудились монтажники, художники, электромонтёры, паркетчики и многие другие, — говорится в заметке газеты «Вечерний Новосибирск».

– Ресторан «Россия» — трёхзальный. Первый зал рассчитан для проведения семейных вечеров и свадеб. Он вместителен, стены его окрашены в приятные тона разных цветов. Здесь, за банкетным столом, смогут разместиться 40-50 человек».

Во втором зале, как сказано в публикации, можно посидеть часок-другой за прохладительными напитками, пломбирами и десертами. А вот самый большой зал мог вместить до 200 человек. Здесь была установлена эстрада, а две стены украшали панно.

«На одной из них изображены девушки в русских сарафанах, танцующие среди берёзок, на другой стене – мчащиеся по снежной дороге русские лихие тройки, — также говорится в объявлении 1962 года. – Отлично оборудованы в этом ресторане подсобные помещения – сверкающая белизной кафеля электрифицированная кухня, мощные холодильные установки, многие устройства, позволяющие полностью механизировать все процессы приготовления самых разнообразных блюд».

Также новосибирцам обещали, что при ресторане будет работать крупное производство по приготовлению мясо-рыбных и овощных полуфабрикатов. Однако в 90-е ресторанные дела идут не очень хорошо, и вскоре это здание исчезает с карты Новосибирска.

«Мне предлагали не реставрацию даже, а активную реконструкцию с пристройками под клубный жилой дом»,

— пояснил корреспонденту Сиб.фм Игорь Поповский.

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