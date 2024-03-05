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общество

В Новосибирске состоялась премьера документального фильма об СВО

Фото: BFM-Новосибирск

Премьера документального фильма о специальной военной операции прошла в Новосибирске.

Издательство BFM-Новосибирск сообщило, что вчера в киноцентре «Победа» в Новосибирске впервые на большом экране показали документальный фильм «На войне» об участниках специальной военной операции.

Уточняется, что снимать ленту начали еще весной 2022 года. Продюсер и автор проекта Игорь Бeлокобыльский рассказал, что они общались с солдатами и здесь, и в ЛНР.

В скором времени фильм будет доступен и в интернете.

Напомним, что военный с необычным взглядом, которого заметили в ходе Послания Путина, оказался бойцом СВО.

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Валерия Митрохина
Журналист

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