В Новосибирске состоялась премьера документального фильма об СВО

Премьера документального фильма о специальной военной операции прошла в Новосибирске.

Издательство BFM-Новосибирск сообщило, что вчера в киноцентре «Победа» в Новосибирске впервые на большом экране показали документальный фильм «На войне» об участниках специальной военной операции.

Уточняется, что снимать ленту начали еще весной 2022 года. Продюсер и автор проекта Игорь Бeлокобыльский рассказал, что они общались с солдатами и здесь, и в ЛНР.

В скором времени фильм будет доступен и в интернете.

Напомним, что военный с необычным взглядом, которого заметили в ходе Послания Путина, оказался бойцом СВО.