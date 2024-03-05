В Новосибирске ветеран СВО курил в такси, а потом угрожал водителю

В Бердске Новосибирской области водитель отказался везти неадекватного пассажира.

В группе “ACT-54” социальной сети “ВКонтакте” сообщили, что вчера утром в Бердске Новосибирской области двое жителей вызвали “Яндекс Такси” — женщина сразу же села в салон после прибытия машины, а мужчина стоял около и курил, после чего вместе с сигаретой сел в автомобиль.

“На моё замечание и отказ продолжить поездку, пассажир заявил, что он ветеран СВО, начал меня оскорблять, угрожать, замахиваться и в итоге пнул мой автомобиль”, — уточнил водитель такси.

Напомним, что в Новосибирске лже-таксисты обворовывали пьяных клиентов.