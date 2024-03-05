В Новосибирской области хотят закрыть все «наливайки»

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив сказал, что парламентарии хотят принять самый жесткий вариант закона о «наливайках».

«Сейчас идет проработка регионального закона. Если будет возможность вообще запретить, то запретим — все, что только можно. Обращений было у нас много, а к начальнику ГУ МВД — тем более. Недопустимо, когда в огромном городе в некоторых районах были эти заведения чуть ли не в каждом доме», — сказал спикер областного парламента.

По словам главы ГУ МВД по региону Андрея Кулькова, уже готов соответствующий проект решения проблемы, который разрабатывался специалистами ведомства и представителей власти.

Напомним, речь идет о псевдокафе, которые в обход закона продают в запрещенные часы алкоголь. Это расположенные в жилых домах и прилегающим к ним территориях заведения, днем работающие в качестве простых магазинов, а с наступлением ночи превращающиеся в так называемые «наливайки». В феврале этого года в силу вступил федеральный закон, согласно которому субъекты наделяются правом запрещать розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в таких точках.

Ранее мы рассказывали, что пару бизнесменов-новосибирцев осудят за паленые алкоголь и сигареты.