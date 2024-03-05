В новосибирском университете создали платформу по поиску работы для выпускников вуза

Платформу по поиску работы для выпускников вуза создали в Новосибирском государственном университете.

Пресс-служба Новосибирского государственного университета сообщила о том, что студент магистратуры разработал онлайн-платформу NSUJobs, которая поможет с поиском работы нынешним и бывшим студентам вуза.

Особенность разработки заключается в возможности пользоваться инструментом только студентам или выпускникам НГУ, так как для авторизации необходим адрес электронной почты на домене вуза.

Также уточняется, что в качестве работодателей на платформе выступают организации, являющиеся индустриальными партнерами университета. Ими являются 2ГИС, «Леруа Мерлен», МТС, Билайн, Совкомбанк, Сбер, «Тинькофф».

В дальнейшем разработчик планирует увеличить количество присутствующих на платформе работодателей, привлекая к сотрудничеству компании Академгородка.

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