В Сибири проверяют очередной бар — на него пожаловались силовикам и Мизулиной

В Красноярске проверят бар Hood из-за танцовщицы в образе католической монашки.

По данным портала ngs24.ru “Красноярск онлайн”, в баре Hood в центре города прошла вечеринка, где танцовщица выступала в образе католической монашки.

Фото и видео с мероприятия, где две девушки целовались, увидели граждане и были крайне возмущены, после чего пожаловались депутату Елене Пензиной, а она, в свою очередь, написала заявление в полицию и обращение в «Лигу безопасного интернета» российскому общественному деятелю Екатерине Мизулиной.

Напомним, что один из учредителей "Элтона" Денис Шилов рассказал, что после истории в Красноярске, формат работы новосибирского клуба хотели пересмотреть.