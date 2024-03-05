В Югре пьяный водитель спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

Авария произошла 4 марта 2024 года на трассе «Октябрьское — Андра».

В Югре ночью 4 марта 2024 года произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает ugra-news со ссылкой на пресс-службу регионального управления Госавтоинспекции.

Авария произошла на седьмом километре трассы «Октябрьское — Андра». По предварительной информации, 41-летний водитель за рулем автомобиля Audi превысил скорость в сложных дорожно-метеорологических условиях и иномарку выкинуло на встречную полосу. В итоге водитель сошелся лоб в лоб с машиной Daewoo. Травмы получили 28-летний водитель Daewoo и его 62-летняя пассажирка.

В ведомстве уточнили, что виновник ДТП был пьян — при освидетельствовании на состояние опьянения у него установлено наличие алкоголя в объеме 0,651 промилле в выдыхаемом воздухе.

Напомним, в Новосибирске в массовом ДТП с автобусом на Титова пострадал пенсионер.