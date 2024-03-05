Жительница Тобольска пошла на грабеж ради покупки продуктов

По данному факту правоохранители завели уголовное дело.

В Тобольске правоохранители задержали подозреваемую в краже 16 тысяч рублей с банковского счета. Об этом сообщает Вслух.ru.

С заявлением к стражам правопорядка обратилась местная жительница. Она сообщила, что с ее счета в банке была списана вышеуказанная сумма. Причем пропажу денег женщина заметила не сразу. В ходе розыскных мероприятий полицейские нашли и задержали 42-летнюю подругу потерпевшей. Тоболячка свою вину отрицать не стала и объяснила, что банковскую карту похитила, когда приходила в гости к приятельнице. Деньги подозреваемая потратила на продукты.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За такое преступление женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, сотрудница автовокзала украла из кассы полмиллиона рублей в Новосибирске.