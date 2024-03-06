«200 тысяч евро за первое место»: экстрасенс из Новосибирска рассказал, сколько стоит победа в телевизионном шоу

Биоэнергетик из Новосибирска Сергей Гели рассказал, как можно победить в тематическом шоу, а также о том, какие сертификаты получают маги и колдуны.

Сергей Гели позиционирует себя как биоэнергетик, который умеет залечивать рубцы и угадывать числа в лотерее. Этим он решил заниматься после работы гендиректором в крупной компании.

«В 1998-99 годах я забросил практику, но потом стали происходить непонятные события: то гнойники у всей семьи вылезут, то ещё что-то. Начал углубляться, — продолжает Сергей. – Тогда я понял, что опыта не хватает и начал работать с людьми».

Как объясняет экстрасенс, лечит он с помощью биоэнергетики. Согласно теории Сергея Гели, в каждой человеческой клетке есть «божественный свет», который с годами пропадает, и от этого люди болеют.

«Я обновляю это дело, — рассказывал Сиб.фм Сергей. – И дальше у человека эта ткань или орган восстанавливаются. Сначала я смотрю диагностику: смотрю, что нужно задействовать. Всё зависит от сложности: может понадобиться один день, может быть два, может быть три. Больше времени уходит не на саму работу, а на диагностику, чтобы понять, в чём проблема».

Сергей Гели утверждает, что сейчас экстрасенсам тоже выдают патенты на деятельность, но связано это больше с налогами.

«В России есть специальный документ, официальный. Если я не ошибаюсь, он называется свидетельство народного целителя. Выдаётся государственными структурами, — говорит Сергей.

- Но суть заключается просто в том, что нужно открыть ИП, зарегистрировать свою деятельность и платить налоги. Серьёзных проверок никто не проводит – тебя зарегистрировали, и всё хорошо: получи бумажку».

Участие в шоу

Как рассказывает экстрасенс, в России нет союзов ведьм или объединений колдунов. Если такие организации и существуют, то их открывает один или два человека для создания собственного имиджа.

«Одну из них организовала финалистка или победительница шоу. Это для того, чтобы придать себе вес в глазах тех, кто обращается, — считает Сергей. – Что касается программы, мне предлагалось заплатить 200 тысяч евро за выход финал и за первое место. По тому курсу было около 2 миллионов рублей, или где-то 1 миллион 800 тысяч. Знакомой предлагали за 150 тысяч евро. Также ставилось условие: отчисление со всех поездок, где собирают залы».

Как рассказывает экстрасенс, речь идёт о 2014 или 2015 году. О сегодняшних расценках на участие в шоу Сергей Гели ничего не знает.

«Популярность передачи сейчас упала, также как популярность финалистов и тех, кто берёт первые места»,

- добавил экстрасенс.