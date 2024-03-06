3 самых частых нарушения ПДД назвали в Новосибирске

Стало известно, какие нарушения правил дорожного движения совершают чаще всего новосибирцы.

Как сообщили в пресс-службе регионального Центра организации дорожного движения, появился перечень наиболее распространенных нарушений правил дорожного движения, которые жители Новосибирска совершили в феврале этого года.

Чаще всего автолюбители не соблюдали скоростной режим — зафиксировано 207 821 нарушений.

Далее – нарушения рядности. Отмечается 16 988 случаев несоблюдения требований.

И третье место – проезд на запрещающий сигнал светофора. Общее количество нарушений — 10 879.

Весь список был составлен на основе данных, полученных с помощью установленных в мегаполисе комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Напомним, что в Югре пьяный водитель спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими.