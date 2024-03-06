Диетолог рассказала, как новосибирцам избавиться от «пивного живота»

Тренер назвала шесть упражнений от «пивного живота».

По мнению тренера и диетолога Марины Волынкиной, избавиться от «пивного живота» можно благодаря правильному питанию и многосоставным упражнениям.

Тренер утверждает, что если повторять физическую активность по 10-15 раз, то уже будет заметен результат.

Лучше всего использовать такие упражнения как становая тяга, приседания, выпады, жим лежа, отжимания и планка. Благодаря занятиям спорта будет задействовано сразу несколько групп мышц.

Напомним, что врач Якушкина рассказала о пищевой аллергии и провоцирующих ее продуктах.