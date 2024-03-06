«Его можно было спасти»: архитектор Поповский рассказал о снесённом ресторане «Россия» в Новосибирске

В Новосибирске показали фотографию снесённого здания ресторана «Россия». Член Новосибирского союза архитекторов Игорь Поповский рассказал, чем интересно было это строение и почему его не удалось спасти.

Всё, что осталось от построенного в СССР ресторана «Россия», это несколько фотографий. Член Новосибирского союза архитекторов Игорь Поповский решил узнать судьбу здания 1962 года.

«Это фото в электронном виде я нашёл, перебирая архивы. Оно было цветное, но я сделал чёрно-белым его, потому что оно было очень плохого качества, — рассказал Сиб.фм архитектор Игорь Поповский. – Когда хотели делать реконструкцию этого объекта – это был очень короткий период. Заказчики рассмотрели возможные решения и отказались от идеи такой реконструкции».

В 1990-х годах это здание было снесено, а на его месте появилась многоэтажка. Профессионалов всегда удивляла «бакинская» архитектура ресторана «Россия», которое до сноса долго оставалось в заброшенном состоянии.

«Стилистика со стрельчатыми сводами – очень удивительна. Также мне сообщали, что там были установлены скульптуры, — поделился познаниями Игорь Поповский.

– Я сначала подумал, может быть, там ещё находился какой-то клуб. Но там находился такой большой ресторан, просто огромный! Оказалось, туда ходили и мои коллеги».

Клубный дом

Игорь Поповский рассказал, что из этого здания ему в 90-х годах предлагали сделать клубный дом. Архитектор рассказал, что подразумевал проект.

«Клубный дом с высоким уровнем обслуживания. Предлагали сделать две пристройки с квартирами, четырёхэтажные или пяти этажные. А этот объект должен был стать как гостиница, — поясняет Поповский. – Я предлагал сделать пристройки с двух сторон, которые не разрушали бы центральную часть. Мне очень декор нравился. Я посчитал, что для Новосибирска это очень редкое стилистическое решение».

Скорбь по архитектуре на левом

Член Новосибирского союза архитекторов Игорь Поповский сожалеет об утраченном архитектурном наследии на левом берегу. На его взгляд, внимания достойна вся улица Станиславского, где находится много зданий-достопримечательностей.

«По сути, это первый соцгород в Новосибирске, многопластовая культура, где представлены разные интересные архитекторы. Там даже мастерская Жолтовского представлена, которую в своё время много критиковали, в том числе по объектам, которые потом стали объектами культурного наследия», — подчёркивает Поповский.

Как считает член Новосибирского союза архитекторов, для обсуждения будущего таких домов нужно создавать экспертные советы. На взгляд Игоря Поповского, сохранять нужно даже не отдельные объекты, а ту или иную среду со своей стилистикой.

«Немного грустно по поводу левобережья, потому что было снесено здание Сибсельмаша. Недавно было снесено здание ДК Клары Цеткин. Не в очень весёлом состоянии находится «Металлург». Культурные объекты на левом берегу начинают исчезать»,

- с сожалением добавил Игорь Поповский.