Эксперты: Новосибирская область станет одной из первых по реализации послания президента

Новые задачи предстоит решать ближайшие шесть лет.

По мнению экспертов, в числе лидеров по реализации задач, которые были перечислены в президентском послании, окажется Новосибирская область.

«Это предопределено не только уровнем ее развития – экономического, культурного, интеллектуального, фактическим статусом Новосибирска как столицы Сибири и третьей столицы России, но и наличием компетентного руководства, накопившего опыт эффективной реализации больших проектов. Все последние годы в области строят и реконструируют больше и лучше, чем во всех соседних регионах. Так будет и дальше», — рассказал эксперт по региональной политике, политолог Виталий Иванов.

Игорь Кузнецов, эксперт Центра прикладных исследований и программ, региональный представитель РАПК в СФО сообщил, что новые нацпроекты и многомиллиардные программы — это огромная ответственность для губернаторов, так как федеральные деньги необходимо эффективно освоить, не затягивая процесс и не срывая сроки.

Он обратил внимание на опыт Новосибирской области, которая лидирует в СФО не только по объемам выделяемых федеральным центром средств, но и по реализации проектов.

«Глава Новосибирской области Андрей Травников использует проактивный подход в решении этой задачи: он поручил областному кабмину инициативно включиться в реализацию Послания, не ждать, пока из федеральных министерств пойдут уже сформулированные установки, а проделать предварительную работу, включая актуализацию региональных программ», — добавил Игорь Кузнецов.