Мать, закрывшая в квартире 8-летнего сына на 2 суток, исчезла из Новосибирска

В отношении матери, которая заперла на два дня ребенка в квартире, следователи возбудили уголовное дело.

По данным infopro54, мать, которая закрыла своего 8-летнего сына в квартире на два дня в Новосибирске, исчезла — правоохранительные органы не могут ее найти.

Ранее было известно, что в Советском районе Новосибирска 8-летний ребенок выбрался на балкон и стал кричать о помощи — он просил еду и жаловался, что остался один. На помощь ребенку пришли соседи, которые сразу же вызвали спасателей и полицию.

“Появилась женщина, сказала, что она мать ребенка. Но никаких документов не показала. Находилась в неадекватном состоянии”, ― прокомментировали для Infopro54 в правоохранительных органах НСО.

Также уточняется, что после того как ребенка поместили в реабилитационный центр, мать просто исчезла.

Напомним, что мать, которая заперла ребёнка в квартире на улице Сиреневой на двое суток без еды, привлекут к ответственности.