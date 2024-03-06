Мэрия Новосибирска планирует отдать в концессию Гурьевские бани

В концессию планируют отдать Гурьевские бани.

Мэрия Новосибирска планирует заключить концессию в отношении Гурьевских бань, которым необходим капитальный ремонт. Постановление опубликовано на официальном сайте Новосибирска и площадке для проведения торгов.

По условиям соглашения заказчик должен в течение трёх лет реконструировать и провести капитальный ремонт здания по адресу улица Гурьевская, а также благоустроить территорию.

Заявки принимаются до 18 апреля текущего года, а итоги подведут 6 мая.

Напомним, что в Новосибирске на территории частного сектора загорелась баня.