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вчера 23:03
общество

Новосибирского блогера Катаеву на Пхукете погрыз планктон

Фото: Василина Катаева

Блогер из Новосибирска Василина Катаева на Пхукете подверглась атаке планктона.

Девушка на своих страничках в социальных сетях написала, что покрылась сыпью, которую приняла за симптомы ветрянки. Но, как оказалось, красные точки на коже — это следы от укусов планктона.

«Они во время плавания проникают внутрь купальника и от того, что не могут выбраться, начинают «грызть» тело!» — поделилась Василина.

Она призвала подписчиков не совершать ее ошибку и не надевать в Тай сплошной купальник. Воспаление на теле блогера прошло через четыре дня.

Ранее в социальных сетях Милана Хаметова, блогер и певица из Новосибирской области, показала кадры с закрытой вечеринки, где ее поздравила с днем рождения семья, друзья и коллеги.

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Галина Чебыкина
Журналист

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