Садовод Рыкалина дала рекомендации по уходу за хвойными деревьями в саду

Чтобы спасти деревья от пожелтения в марте, нужно напитать их теплой влагой.

Садовод и телеведущая Марина Рыкалина рассказала в беседе с Pravda. Ru, как нужно бороться с желтизной хвойных деревьев с наступлением марта. По ее словам, в первую очередь им нужно помочь выбраться из плена замерзшей земли.

«Единственный вариант — это раскопать земляной ком и пролить его горячей водой, чтобы деревце смогло напитаться влагой. Надо сделать так, чтобы земля оттаяла. Чтобы не загубить корни, сначала горячая, верх оттает, а потом уже такой слегка горячей проливать, делать дырочки и прямо туда вливать воду», — посоветовала специалист.

Рыкалина предупредила, если вовремя не помочь деревьям, то они могут всерьез пострадать и на восстановлением уйдет около трех лет.

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