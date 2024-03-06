Сегодня в Новосибирске проверят сирены и громкоговорители

6 марта проверят сирены и громкоговорители по всему городу.

В группе ГУ МЧС России по Новосибирской области в социальной сети “ВКонтакте” сообщается, что уже сегодня, 6 марта, жители города могут услышать громкие звуки сирены в 10:40, а в 10:43 будет замещение эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

В пресс-службе ведомства предупредили сохранять спокойствие во время запланированной проверки.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 3 самых частых нарушения ПДД назвали в Новосибирске.