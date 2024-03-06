Сибиряк напал на полицейского во время матча в «Сибирь-Арене» в Новосибирске

Житель Новокузнецка приехал на матч «Сибирь — Барыс» и в алкогольном состоянии напал на полицейского из-за того, что ему не дали закурить.

Как выяснил Сиб.фм, во время матча между хоккейными командами Сибирь — Барыс, состоявшимся в «Сибирь-Арене» 23 сентября, патрулирующие полицейские заприметили 25-летнего болельщика на территории ЛДС с шаткой походкой и резким запахом алкоголя.

Правоохранители сопроводили его в помещение для административно-задержанных для составления в отношении него административного дела по ч. 1 ст. 20.31 (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Во время составления протокола Сергей достал из карманов своей одежды сигарету и зажигалку, пытаясь закурить, однако от него потребовали этого не делать, так как это запрещено законом. Сибиряку не понравились требование полицейского, и он со всей силой толкнул лейтенанта в грудь.

После этого другие сотрудники применили силу и надели на буйного болельщика наручники. На Сергея возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Мужчина полностью признал вину на суде и раскаялся в содеянном. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм Сергей подтвердил, что был в алкогольном состоянии и не контролировал эмоции, но о дальнейших комментариях отказался.



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