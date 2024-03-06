Споры загнанной в долги аферистами жительницы НСО дошли до Верховного суда

Споры по мошенническим займам — одни из самых многочисленных в судах, отметили юристы.

Современные банковские услуги срабатывают в помощь аферистам. Ведь оформить кредит сегодня можно дистанционно — банк попросит только ввести пароль в приложении или выслать код в СМС. Такая история произошла с жительницей Новосибирска, которая вынуждена была долго судиться с банком, в итоге дело дошло до Верховного суда. И он заявил, что банк не был бдителен, проигнорировал звонки женщины и не запросил нужные справки о ее доходах. Такое решение, по мнению юристов, говорит, что Верховный суд все чаще встает на сторону простых граждан, когда речь идет о подобных спорах, пишет «Российская Газета».

Так, на имя женщины за один день взяли три кредита на 1,2 миллиона рублей. Жулики использовали приложение банка, подтвердив заявки СМС-кодами, направленными на телефон пострадавшей, которая спохватилась и начала звонить в банк для остановки операций. Она говорила оператору, что займы берет не она, а мошенники, но тот просто проигнорировал ее просьбы.

Сибирячка в этот же день обратилась в полицию, написала в банк заявление, просила узнать, кому ушли заемные деньги.Специалисты кредитно-финансового учреждения подтвердили, что договоры оформили мошенническим путем, но сказали, что СМС-коды для их подписания сообщила сама клиентка и отказались списать долг.

Тогда жертва мошенников обратилась в суд. Райсуд признал договоры недействительными, указал на несоблюдение кредитором условий, по которому предоставляется услуга. Апелляция решение отменила. С этим согласилась и кассация. Тогда обманутая гражданка пошла в Верховный суд, который указал на постановление Пленума ВС № 25, которое предусматривает право суда признать сделку недействительной по статьям гражданского кодекса, если она «нарушает запрет на недобросовестное осуществление гражданских прав». Еще ВС обратил внимание на нарушение закона «О защите прав потребителей». При новом рассмотрении суд признал договоры недействительными.

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