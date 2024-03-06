Стало известно, где в Новосибирске можно приобрести дешевые тюльпаны

Названы магазины Новосибирска, где можно купить дешевые тюльпаны.

В супермаркетах Новосибирска найдены самые дешевые цены на тюльпаны, которые активно скупают перед Международным женским днем 8-ое марта.

Например, в магазине «Ярче» предлагают тюльпаны в букетах и за 25 штук можно отдать 299 рублей — это 5 цветков.

В «Монетке» также продают букеты из 5 цветов за 289 рублей.

А в магазине «Пятёрочка» помимо тюльпанов завезли и розы, за букет которых можно заплатить 1 600 рублей — 25 штук.

Напомним, что в Новосибирске цветы к 8 марта подорожали на 30%.