Стало известно, сколько жители Новосибирска тратят на подарки коллегам на 8 марта

Не меньше 500 рублей новосибирцы тратят на подарки своим коллегам в честь праздника 8-ое марта.

По данным опроса Зарплата.ру, 41% жителей Новосибирска ответили, что на подарки своим коллегам в честь Международного женского праздника они тратят 500 рублей.

29% респондентов ответили, что на подарки уходит 400 рублей, а 21% организаций сдают произвольную сумму, например, в 7% – по 300 рублей, а в 2% – по 100-200 рублей.

Однако 26% опрошенных ответили, что хотят в принципе отказаться от корпоративного празднования 8-го марта.

Напомним, что в Новосибирске цветы к 8 марта подорожали на 30%.