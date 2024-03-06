Стоматолог Мун рассказал о влияние блинов на здоровье зубов

По словам специалиста, жирные и сладкие блины могут спровоцировать развитие кариеса.

Врач — стоматолог-ортопед, основатель сети бутиковых стоматологических клиник Вячеслав Мун рассказал в беседе с «Секретом фирмы» о вреде блинов для здоровья зубов. По словам специалиста, отказываться от такого блюда не следует, но если при их употреблении не заботиться гигиене зубов, то может появиться кариес.

Медик подчеркнул, что вся причина таится в составе блинов и их начинок. Так, в самих блинах, сделанных из муки, яиц, молока или кефира, много простых углеводов — глюкозы, сахарозы, мальтозы, лактозы. А когда кусочек блина оказывается в ротовой полости, слюна расщепляет эти углеводы на органические кислоты, которые разрушают эмаль тем больше, чем дольше контактируют с ней, вымывая из нее кальций.

Мун отметил, что после каждого приема пищи важно уделить время гигиене зубов. Если нет возможности почистить зубы, то ополаскивайте их специальным раствором, желательно с ксилитолом или гидроксиапатитом — веществами, восстанавливающими эмаль, добавил он.

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