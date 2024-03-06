ТИКи НСО получили избирательные бюллетени

Избирком Новосибирской области передал избирательные бюллетени в территориальные комиссии.

Региональный Избирком получил все бюллетени, которые будут использоваться на выборах президента России, сообщили в пресс-службе ведомста 5 марта. Документы распечатали в типографии «Советская Сибирь» и передали в территориальные избирательные комиссии — всего 2 174 500 бюллетеней, из них 803 300 — для голосования с использованием КОИБ.

Лишние и бракованные листовки уничтожили, оформив соответствующий акт.

Напомним, жителям Новосибирской области и остальных российских регионов предстоит выбрать главу государства уже через полторы недели. Голосование пройдет в три дня — 15, 16 и 17 марта.