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проиcшествия

У летевшего из Питера в Челябинск пассажирского лайнера вспыхнул двигатель

Фото: SHOT

Самолету авиакомпании «Россия» пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за пожара в двигателе.

По данным Telegram-канала Aviaincident, «Суперджет» со 100 пассажирами на борту экстренно вернулся в аэропорт Петербурга. Один из двигателей загорелся, когда лайнер был на высоте примерно девяти с половиной тысяч метров.

Лайнер летел в Челябинск. Через полчаса после взлета пилоты получили сигнал о пожаре в двигателе, который сразу выключили его и активировали огнетушитель. Было решено вернуться в Пулково. В 18:13 борт благополучно приземлился, никто не пострадал. В ходе проверки было обнаружено, что нет заглушки «порта» в первом двигателе, произошло частичное отслоение теплоизоляции створки капота реверсивного устройства, сообщил SHOT.

Ранее мы писали, как у самолета, выполняющего рейс Новосибирск — Норильск, ветром открыло входную дверь.

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Галина Чебыкина
Журналист

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