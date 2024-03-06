Ученые из Новосибирска научились разрушать опухоли без вреда для здоровых тканей

Специалисты НГТУ НЭТИ нашли метод, как разрушать опухоли без вреда для здоровых тканей.

По данным ТАСС со ссылкой на пресс-службу Новосибирского государственного технического университета НЭТИ, ученые вуза разработали метод разрушения тканей опухоли электромагнитным излучением без вреда для здоровых тканей. Метод высокочастотной деструкции может быть использован для обработки как мягких тканей организма, так и костных и хрящевых.

«Мы предложили использовать высокочастотное электромагнитное излучение от 5 до 30 МГц — процедура проходит без протекания тока через организм и без использования СВЧ-энергии, что безопаснее для пациента», — рассказала доцент кафедры электронных приборов НГТУ НЭТИ кандидат технических наук Светланы Белавской.

В результате работы ученые отработали режим электромагнитного воздействия, который в отличие от существующих методов воздействует только на ткань опухоли.

Напомним, что ученые из Канады обнаружили причину ускоренного старения кожи.