В Екатеринбурге 5 дней ищут сбежавшего из психушки рецидивиста

Обвиняемый по уголовному делу сбежал из Свердловской областной клинической психиатрической больницы в Екатеринбурге.

Неоднократно судимый мужчина находился в медучреждении в ожидании судебно-психиатрической экспертизы по направлению суда. Об этом сообщает Е1. Удрал он 1 марта.

Известно, что в 2013 году мужчину приговорили к 13 годам колонии и выпустили по УДО под административный надзор. Сейчас рецидивист проходит в качестве обвиняемого по делу об уклонении от исполнения наказания.

Ранее мы рассказывали, что в Черепановском районном суде Новосибирской области рассмотрят уголовное дело о жестоком убийстве женщины, пропавшей год назад.