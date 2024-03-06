В Новосибирске для бывшего судьи-взяточника из Томской области отменили условку

Вынесенный приговор бывшему судье из Томской области Виталию Бажилину отменили. 5-го Апелляционного суда общей юрисдикции.

«Обвинительный приговор отменен с передачей дела на новое разбирательство», — говорится на сайте 5-го Апелляционного суда общей юрисдикции.

Ранее в пресс-службе судебного департамента в Новосибирской области сообщили, что Бажилина приговорили к семи годам условного лишения свободы со штрафом более 1,46 млн рублей и лишением права занимать должности в государственных и правоохранительных органах на пять лет.

По материалам дела, в 2018-2020 годах владелец коммерческой организации перечислил судье 731 тысячу рублей за общее покровительство при ведении деятельности. По второму эпизоду — о получении 160 тысяч рублей — фигуранта оправдали.

Ранее мы писали о том, что экс-прокурору Новосибирска Денису Ференцу обвинение потребовало пять лет условно.