В Новосибирске начали показ фильма «Дюна: Часть вторая»

Фильм «Дюна: Часть вторая» вышел в прокат в Новосибирске.

С сегодняшнего дня на афишах Новосибирска появился фильм «Дюна: Часть вторая».

Посмотреть премьеру можно в кинотеатре на улице Фрунзе, где стоимость билетов начинается от 250 рублей и доходит до 400 рублей. А в другом кинотеатре, расположенном на Родниках, стоимость билета варьируется от 300 до 400 рублей.

Известно, что вторая часть фильма собрала уже 178 миллионов долларов, став пятым по прибыли фильмом этого года.

Напомним, что фильм «Мастер и Маргарита» заработал в прокате почти 2 миллиарда рублей.