В Новосибирске суд заставил водителей автобусов № 29 принимать безнал

В Новосибирске водители автобусов незаконно отказывались перевозить пассажиров за безналичный расчет.

Речь идет о перевозчике, который обслуживает маршрут № 29, сообщили в Роспотребнадзоре по Новосибирской области, куда поступали жалобы от людей. Сообщается, что экипаж транспортных средств не принимал к оплате за проезд карты.

Перевозчику неоднократно выдавались предостережения о недопустимости подобных нарушений, но он не принял никаких мер по соблюдению требований закона. В итоге пришлось обратиться в Центральный районный суд города, который признал действия ответчика незаконными.

Ранее мы рассказывали, что автобус № 15 больше не будет ходить до микрорайона «Стрижи» в Новосибирске.