В Новосибирске задержали мужчину на редком автомобиле за поддельные документы

Жителя Новосибирска на редком автомобиле задержали полицейские за поддельные документы.

Пресс-служба региональной Госавтоинспекции сообщила о том, что 59-летний житель Новосибирска подделал документы купли-продажи на кроссовер Genesis 680.

Уточняется, что стоимость автомобиля составляет около 6 миллионов рублей.

В результате проверки документов водитель был привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 12.37 и ч.1 ст. 12.1 КоАП Российской Федерации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 3 самых частых нарушения ПДД назвали в Новосибирске.