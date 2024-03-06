В Новосибирской области ищут подрядчика для ремонта Советского шоссе

Подрядчика для ремонта Советского шоссе ищут под Новосибирском.

По данным Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области, в регионе планируют отремонтировать участок Советского шоссе за 280 миллионов рублей.

“Участок начинается недалеко АЗС «Прайм» у поворота на поселок Мичуринский и заканчивается за проездом Автомобилистов”, — сообщает управление.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске в 2024 году будет отремонтировано два участка на дороге «992 км а/д «М-51 — Купино — Карасук».