В Новосибирской области отремонтируют популярную трассу в 2024 году

В текущем году отремонтируют трассу в НСО.
По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, в текущем году будет отремонтировано два участка на дороге «992 км а/д «М-51 — Купино — Карасук».
Уточняется, что первый участок находится между рабочим поселком Чистоозерное и селом Журавка, а второй расположен возле села Барабо-Юдино.
«В 2023 году были отремонтированы участки общей протяженностью 8,3 км возле села Журавка», — сообщает министерство.
Ранее Сиб.фм сообщал, что на ремонт дороги Северного обхода в Новосибирске ищут подрядчика.