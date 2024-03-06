В новосибирском Академгородке с молотка за 2 млрд продали землю застройщикам

В Новосибирске огласили итоги аукциона, где подрядчики боролись за два участка под комплексное развитие территорий.

Землю продали в Советском районе в Академгородке. 6 марта назвали победившие в торгах компании.

Участок в границах улиц Российской, Героев Труда, Рубиновой и Иванова площадью 41,05 тысяч квадратных метров с начальной стоимостью 104,47 млн рублей был продан за 704 млн рублей ООО «Специализированный застройщик «Грандпарк».

Участок в границах улиц Российской, Рубиновой, Шатурской, Гнесиных площадью 36,4 тысячи квадратных метров приобрел ООО «Специализированный застройщик «РНГС-Академинвест» за 1,23 млрд рублей при начальной цене 213,14 млн рублей.

Ранее мы рассказывали, что еще 195 млн получит НСО на строительство детского реабилитационного центра.