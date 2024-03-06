В учебном центре ГУФСИН Новосибирской области обновят спортзал на 560 тысяч рублей

ГУФСИН по Новосибирской области закупит спортивный инвентарь для сотрудников на 560 тысяч рублей.

Специализированный межрегиональный учебный центр главного управления ФСИН по Новосибирской области закупит спортивный инвентарь на 560 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок, обратил внимание Сиб.фм.

Судя по опубликованной документации, сотрудникам нужны брусья, предназначенные для выполнения упражнений на развитие грудных мышц и трицепса, скамья-стойка домкратная для жима лежа со страховочными упорами, гриф для штанги олимпийский, диски обрезиненные, соревновательные гири, а также резиновые коврики.

Весь поставляемый товар должен быть новым и оригинальным. Начальная цена закупки составляет 559 588 рублей. Самое дорогое из инвентаря — резиновые коврики. За 196 штук уйдет 252 тысячи рублей. На втором месте по стоимости — скамья-стойка для жима лёжа, стоимость 81 тыс. рублей. На третьем месте брусья за 57 тысяч рублей.



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