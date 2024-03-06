В Здвинске строят первый в селе бассейн с фитнес-залом

Собственный бассейн с двумя ваннами появится в Здвинске.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области. Ранее жители населенного пункта могли заниматься плаванием только при посещении Куйбышева, который расположен в 100 км от села.

Министр строительства региона Алексей Колмаков отметил, что бассейн в Здвинске — один из объектов строительной программы на ближайшую трехлетку. Спортивный объект — долгожданный, сегодня в селе не созданы условия для занятий водными видами спорта.

«По проекту в здании будут обустроены две чаши — 25-метровая большая чаша на пять дорожек, в которой одновременно смогут заниматься до 30 человек, и 10-метровая малая чаша, которая способна вместить до 16 ребятишек за урок», — рассказал министр.

Подрядчик уже приступил к работам: обустроил фундамент, забетонировал большую ванну, начал армирование малой, идет кирпичная кладка стен. Строительство планируется закончить до конца 2024 года.

Помимо бассейна, в здании расположится зал для фитнеса, медкабинет, лаборатория анализа воды, удобные раздевалки и душевые.

Ранее в Новосибирске назвали новые сроки открытия бассейна СКА.