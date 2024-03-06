Житель Забайкалья выращивает несколько десятков разновидностей краснокнижных растений

Интерес к такому необычному делу у забайкальца появился еще в молодости, когда серьезно заболел.

Житель Улетовского района Забайкальского края Андрей Крюков почти десть лет выращивает различные травы. Интерес к такому необычному делу у него появился ещё в молодости, когда серьёзно заболел. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

«Отлежал я в милицейском госпитале и выписали со строфической язвой. А здесь родственник, дело уже прошлое, нет его сегодня. Мазь, элементарно, значит некоторые растения, прополис и вот с этой мазью всё и началось. Я ноги вылечил, там даже врачи отказались», — поделился мужчина.

Спустя много лет забайкалец во время охоты наткнулся на поляну с радиолой розовой – целебным корнем. Ради интереса он попробовал его размножить на том же месте. Вернувшись спустя три года отметил, число растений выросло кратно. Сегодня мужчина Андрей Крюков успешно выращивает и высушивает несколько десятков разновидностей трав и корений.

Напомним, цветовод Жашкова рассказала, за выращивание какого растения можно получить уголовку.