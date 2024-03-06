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общество

Жительницы Новосибирской области отправят бойцам СВО сети и свечи

Фото: Правительство Новосибирской области

Сети и свечи для бойцов специальной военной операции отправят женщины Новосибирской области.

В Новосибирске открылась мастерская по изготовлению маскировочных сетей и окопных свечей для зоны специальной военной операции, где участницы женского клуба "Путь к успеху" организовали мастерскую, в которой делают маскировочные сети, необходимые бойцам для укрытия вооружения и техники, а также изготавливают окопные свечи.

Клубы открылся при поддержке Центра занятости Новосибирска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске состоялась премьера документального фильма об СВО.

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Валерия Митрохина
Журналист

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