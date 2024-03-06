Жителя Новосибирска приговорили к обязательным работам за подпольную продажу оружия

За подпольную продажу оружия новосибирца приговорили к обязательным работам.

Житель Новосибирска продал своему знакомому за 20 000 рублей одноствольное ружье ИЖ-18. При этом покупатель не имел лицензии на покупку и хранение оружия, а продавец — на его сбыт. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В результате чего на мужчину возбудили уголовное дело по статье “незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия” и приговорили к 240 часам обязательных работ.

Напомним, что в Сибири вскрыли тайник с оружием и украшениями на 1 млн рублей у наркоторговцев.