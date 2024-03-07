73% новосибирцев поздравят с 8 марта своих женщин

Тещ поздравят только 18% опрошенных.

По данным опроса «АльфаСтрахование», 73% мужчин из Новосибирска поздравят своих женщин с 8 марта.

При этом 84% поздравят мам, 59% — бабушек и 53% – сестер. Вторых половинок собираются поздравить 93%, а 31% – дочек.

Средняя сумма подарка составила 5 тысяч рублей.

Подарки планируют купить 52% мужчин. Из них цветы купят 36%, духи – 48%, а 12% подарят сертификаты в магазины парфюмерии. Также некоторый мужчины собираются дарить деньги, мобильную и бытовую технику, украшения.

Уточняется, что 21% мужчин не определись с тем, будут ли поздравлять женщин.

Напомним, что в Новосибирске рассказали, где можно купить дешевые тюльпаны.