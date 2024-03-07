«Армянские мотивы в Сибири»: о жизни, мире и искусстве

С 6 марта в Художественном музее начала работу выставка «Армянские мотивы в Сибири». Это совместный проект Новосибирского государственного художественного музея и Армянского музея «Тапан» Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви (г. Москва).

На торжественном открытии присутствовали первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, руководители областных исполнительных органов государственной власти, местного самоуправления, депутаты, руководители учреждений культуры, представители общественности и СМИ.

Директор НГХМ Екатерина Болдырева на вернисаже напомнила историю сотрудничества двух музеев. Летом 2022 года Новосибирский художественный музей представил жителям региона выставочный проект «Сокровища «Ковчега» в сердце Сибири», показавший богатство и разнообразие культурного наследия армянского народа. А осенью того же года в Москве в музее «Тапан» прошла выставка «Сибирь многоликая», где москвичи и гости столицы впервые получили возможность познакомиться с произведениями самых ярких сибирских художников из собрания НГХМ.

«Наши отношения давно стали дружбой, что лишний раз доказывает, что культура не имеет границ, – отметила Екатерина Болдырева. – Сегодняшняя выставка продолжает череду ярких совместных проектов двух музеев. Работа нашей команды с командой музея «Тапан» – это всегда творческое вдохновение, обмен опытом и эффект синергии в реализуемом проекте».

Первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов выразил благодарность организаторам выставки, а также сказал: «Надеюсь, что у сотрудничества двух музеев будет продолжение, потому что есть, что показать музею «Тапан» в Новосибирске, и, в свою очередь, новосибирскому музею – в Москве и в Армении».

Директор музея «Тапан», куратор выставки, художник Давид Багдасарян отметил важность этого события: «Надеюсь, что «Армянские мотивы» будут оценены по достоинству гостями музея. Большая часть работ представлены авторами специально для этой выставки в Новосибирске, их нет в фондах музея «Тапан».

Кроме того, Давид Багдасарян сообщил, что в дар НГХМ передается одно из полотен экспозиции – картина Рубена Апресяна «Дачный букет». Екатерина Болдырева отметила: по окончании выставки картина будет представлена в основной экспозиции НГХМ.

Председатель новосибирского регионального отделения Союза художников Новосибирской области Вадим Иванкин пожелал музеям продолжить творческий тандем.

Настоятель Армянской Апостольской церкви в Новосибирске отец Григор Бекназарян в своем выступлении сообщил: выставочный проект был реализован с благословления главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви в России архиепископа Езраса.

Для сибирского зрителя выставка «Армянские мотивы в Сибири» станет уникальной возможностью увидеть в одном пространстве экспозицию, дающую обширный взгляд на развитие и формирование армянского изобразительного искусства второй половины ХХ – начала ХXI веков.

В экспозиции представлены произведения 37 армянских художников. Они живут и работают в Армении и в России, представляют разные поколения. Их живописные, графические и скульптурные произведения различные по стилю и технике исполнения. При всем этом художников объединяет общая идея – стремление донести до зрителей размышления о жизни, мире и искусстве. Всего представлено 60 живописных работ и 12 скульптур.

Организаторы выставки – Новосибирский государственный художественный музей и Армянский музей «Тапан» считают своей задачей сохранение и распространение культуры, как мощнейшего средства укрепления международных, дружеских связей и объединения людей, независимо от национальности, языковой и религиозной принадлежности.