Эксперт Волкова дала советы по восстановлению волос после холодной зимы

Специалист посоветовала увлажнять кожу головы и использовать средства с питательными компонентами.

Эксперт «Иль дэ ботэ» Татьяна Волкова рассказала в беседе с «Секретом фирмы», как правильно ухаживать за волосами после холодной зимы. Так, по ее словам, в первую очередь нужно мыть голову теплой, а не горячей водой и увлажнять кожу головы.

«Всю зиму кожа головы подвергалась дополнительному воздействию внешних факторов, которые нарушили водный баланс клеток. Используйте увлажняющие средства не только на длине, но и на коже головы. Так волосы будут получать больше влаги, а работа сальных желёз нормализуется», — посоветовала специалист.

Кроме того, Волкова рекомендует использовать средства с питательными компонентами. Они укрепляют здоровье прядей и поддерживают их красоту. Также важно беречь волосы от перепадов температур. В этом помогут головные уборы и несмываемые продукты, которые оберегают пряди от неблагоприятных условий и укрепляют их.

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