Фиктивные 133 млн долга хотят взыскать с новосибирского бизнесмена в счет власти

В Кировском районном суде рассмотрят дело о взыскании с новосибирского предпринимателя в счет государства 132 926 943 рублей.

В Росфиномониторинге считают, что под видом взыскания долга шло обналичивание денег.

«В обоснование иска прокурор указал, что по информации МРУ Росфинмониторинга по СФО, сделки, совершенные юридическими лицами, по перечислению денежных средств в качестве оплаты по исполнительному производству в погашение долга преследовали цель обналичивания денежных средств в обход банковских механизмов и обязанности владельца счета подтвердить законность операций и обладания денежными средствами», — сказали в ведомстве.

Из искового заявления следует, что Александр Стремоухов, взыскал в третейском суде по договору займа 167 944 550 рублей. Договор был заключен в 2014 году на сумму 2 545 000 долларов США между ним и Денисом, а поручителем по договору займа было ООО «СБ МОНИТОРИНГ» учредителем и директором которого был Коэмец. После получения решения третейского суда был выдан исполнительный лист, погашение задолженности производилось 49 юридическими лицами, не являющимися сторонами исполнительного производства. Об этом сообщается в группе судов общей юрисдикции региона в соцсети «ВКонтакте».

«Анализ Росфинмониторинга показал, что данные юридические лица зарегистрированы в период 2021-2023 гг., установлены сведения об аффилированности их учредителей и руководителей, что свидетельствует об отсутствии у них реальной коммерческой деятельности и их возможном использовании фигурантами исполнительного производства в целях придания вида денежным средствам, законность происхождения которых не подтверждена», — отметили представители судов.

1 марта был наложен арест на движимое и недвижимое имущество Александра Стремоухова. Сейчас в Арбитражном суде Новосибирской области рассматривается его заявление о личном банкротстве.

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