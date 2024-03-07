ХК «Сибирь» сыграет с любительскими командами Новосибирской области

Игры пройдут 13, 15 и 17 марта.

Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Сибирь», команда отправится в турне по Новосибирской области. Она проведет три выставочных матча для болельщиков.

Матчи проведут 13, 15 и 17 марта.

Так, в среду хоккейный клуб отправится в Кочки, где проведет матч на открытой «коробке». Далее команда поедет в Чулым, а затем в Куйбышево, где к игре смогут присоединиться хоккеисты местных любительских команд.

Уточняется, что вместе с игроками поедет символ команды Снеговик и диджей.

Напомним, что журналист Сиб.фм стал тренером по футболу на один день.