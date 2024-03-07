Курсанты Новосибирского военного института поздравили женщин с 8 марта

Они подарили жительницам Новосибирска цветы.

Курсанты 5 курса Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ поздравили местных жительниц с Международным женским днем.

Они вручили женщинам цветы и открытки с поздравлениями, которые сделали сами.

Помимо этого, музыкант военного оркестра института Росгвардии Дмитрий Уляшов на саксофоне исполнил для женщин популярные песни.

Напомним, что 73% новосибирцев поздравят с 8 марта своих женщин.