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общество

Курсанты Новосибирского военного института поздравили женщин с 8 марта

Фото: пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области

Они подарили жительницам Новосибирска цветы.

Курсанты 5 курса Новосибирского военного ордена Жукова института им. генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ поздравили местных жительниц с Международным женским днем.

Они вручили женщинам цветы и открытки с поздравлениями, которые сделали сами.

Помимо этого, музыкант военного оркестра института Росгвардии Дмитрий Уляшов на саксофоне исполнил для женщин популярные песни.

Фото Курсанты Новосибирского военного института поздравили женщин с 8 марта 2

Фото Курсанты Новосибирского военного института поздравили женщин с 8 марта 3

Напомним, что 73% новосибирцев поздравят с 8 марта своих женщин.

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Нина Раневская
Журналист

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