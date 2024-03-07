Мошенники рассылают фейковые сообщения перед 8 марта

Перед 8 марта выросло число фишинговых атак на 27%.

Специалисты центра мониторинга и реагирования на кибератаки компании МТС RED сообщили о том, что перед 8 марта произошел резкий рост объема фишинговых атак.

В преддверии Международного женского праздника 8-ое марта мошенники стали рассылать фейковые сообщения от Ozon и Wildberries о грядущих распродажах и специальных предложениях, посвященных празднику.

В сообщении указаны ссылки на фейковые страницы, после открытия которых просят ввести логин и пароль от того или иного аккаунта или данные банковской карты.

Сейчас эксперты советуют обращать внимание на адрес отправителя, соответствие адресов ссылок официальным сайтам организаций, а также оформление и опечатки в письме.

Напомним, что в Новосибирске мошенники под видом начальников выманивают деньги у людей.